Специалисты полагают, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго.

В США 28-летняя Тина Гибсон родила дочку, которую зачали еще в 1992 году.

Об этом сообщает сайт телепередачи Good Morning America на ABC.

В феврале замороженный донорский эмбрион, хранившийся с 1992 года, пересадили матери. Беременность прошла благополучно, и в конце октября на свет появилась новорожденная девочка, которую назвали Молли Эверетт.

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Специалисты полагают, что это первый случай рождения ребенка, зародыш которого был заморожен так долго.

Прошлый рекорд принадлежит другой дочери Тины Гибсон - трехлетней Эмме Врен, родившейся в 2017 году из зародыша, который был заморожен в течение 24 лет.

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Автор: УНИАН