Ученые обнаружили много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают пять из них.

В Министерстве здравоохранения назвали наиболее опасные на сегодняшний день штаммы коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"На сегодняшний день ученые обнаружили много различных штаммов вируса SARS-CoV-2, но наибольшее беспокойство вызывают такие:" Дикий" (L) - впервые зафиксирован в Китае в декабре 2019 года; "Альфа" (B.1.1.7) - впервые обнаружили в Великобритании в декабре 2020 года; "Бета" (B.1.351) - впервые зафиксирован в Южно-Африканской Республике в декабре 2020 года; "Гамма" (P.1) - впервые обнаружен в Бразилии в январе 2021 года; "Дельта" (B.1.617) - впервые обнаружен в Индии в апреле 2021 года", - сообщили в Минздраве.

В министерстве пояснили, что мутация - это типичное явление для всех вирусов, а не только для SARS-CoV-2. Аналогичная ситуация наблюдается, например, и с вирусом гриппа.

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В то же время в Центре общественного здоровья напоминают, что сейчас специфического лечения COVID-19 не существует, поэтому стоит, как и раньше, придерживаться простых правил, которые помогут защитить себя и других от инфицирования.

Как сообщал УНИАН, 23 июня секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что один из самых опасных из известных в настоящее время штаммов коронавируса "Дельта", который появился в Индии, уже зафиксировали в Украине.

Первый известный образец этого варианта коронавируса SARS-CoV-2 - линия B.1.617.2 - впервые обнаружили в Индии осенью 2020 года.

В НАН Украины ожидают, что к концу лета штамм "Дельта" будет доминировать на всей территории Европы, а в Украине из-за низкого уровня вакцинации населения и большой миграции из РФ может распространиться быстрыми темпами и иметь более тяжелые последствия, чем в западных странах.

Эксперт ВОЗ, эпидемиолог, заведующая кафедрой эпидемиологии Львовского национального медицинского университета им. Данилы Галицкого Наталия Виноград заявила, что все вакцины, которые есть в Украине, защищают от "индийского" ("Дельта") штамма коронавируса, но с меньшей эффективностью, чем от других вариантов.

Сегодня, 25 июня, правительство внесло изменения в карантинные нормы для противодействия распространению коронавируса штамма "Дельта". Прежде всего, будет проводиться контроль состояния здоровья прибывших из стран, где этот штамп коронавируса уже распространен. Для этого развернут пункты тестирования на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 в пунктах пропуска через государственную границу.

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Автор: Леся Лещенко