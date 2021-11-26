Вместе с тем президент допустил, что в статистике по COVID-19 иногда могут быть ошибки.

Президент Украины Владимир Зеленский доволен темпами ежедневной вакцинации против коронавируса на сегодня.

Как передает корреспондент УНИАН, во время пресс-марафона "30 вопросов президенту Украины" Зеленский в частности отметил, что он доволен тем, что в Украине ежедневно вакцинируется около 300 тысяч человек.

В то же время он добавил, что не удовлетворен количеством смертей от COVID-19 и отметил, что одной из причин смертности является то, что многие пожилые люди обращаются к врачам уже поздно.

Президент не исключает, что новая волна вспышки заболеваемости COVID-19 может быть весной.

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Вместе с тем Зеленский допускает, что в статистике по коронавирусу иногда могут быть ошибки.

"Сейчас статистика лучше, мы видим снижение заболеваемости... относительно того, доверяю ли я этим цифрам (статистике по коронавирусу - УНИАН)...Есть Ляшко – министр здравоохранения. Я считаю, что на сегодня он хороший министр. Я ему доверяю. Я думаю, что могут быть ошибки в статистике. Наверное, могут быть", - сказал он.

Он подчеркнул, что сегодня в Украине хватает вакцин, но часто проблема в том, что люди не имеют достаточной информации и боятся вакцинироваться.

Он рассказал, что недавно один из сотрудников Офиса президента отказался вакцинироваться в знак солидарности со своей женой, которая беременна. По его словам, она боялась вакцинироваться, поскольку в ее рабочем коллективе много молодых девушек наслушались информации, что после вакцинации могут быть проблемы с рождаемостью. Зеленский отметил, что работник Офиса все же вакцинировался. Он подчеркнул, для того, чтобы количество вакцинаций увеличилось, необходимо опровергать такие рассказы, которые не имеют под собой почвы.

Как сообщал УНИАН, в Украине более 13 млн человек получили одну дозу вакцины от COVID-19, полностью иммунизированы и получили две дозы – более 10 млн. В частности, за прошедшие сутки вакцинировано 286 тыс. 121 человека: одну дозу получили 86 тыс. 299, полностью иммунизированы – 199 тыс. 822. Всего с начала вакцинации от COVID-19 в Украине произведено 23 млн 225 тыс. 814 прививок.

Коронавирус в Украине: что известно

Авторы: Виктория Гордиенко, Надя Пришляк