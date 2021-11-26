Сначала свезут в национальный состав, а тогда оформляют договор на утилизацию.

В Украине утилизируют более 400 тысяч доз вакцины AstraZeneca, срок годности которой истек в конце октября. Первым этапом утилизации идет решение о прекращении ее использования, а уже после этого проводят перерасчет на уровне каждого пункта прививки.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Интерфакс-Украина".

Читайте такжеМинздрав продлил контракт на поставку популярной вакцины от коронавируса до конца 2023 годаВакцину сначала свезут в национальный состав, тогда оформляют договор на утилизацию, и только после этого передают профильной организации, которая имеет соответствующую лицензию.

Всего утилизируют чуть более 400 тысяч доз вакцины. Регионы уже подсчитали эти остатки. Кузин объяснил, почему вакцину не успели использовать.

"Мне кажется, что довольно сильное влияние на это имели определенные антивакцинальные настроения и мифы об определенном проценте тромбозов, плохой переносимости, о ее неэффективности и тому подобное. Случалось, что люди приходили в пункт прививок и просили все что угодно, только не AstraZeneca. Даже несмотря на то, что многие вакцинированные люди получили именно этот препарат, и никаких нареканий не имеют", — сказав Кузин.

Как сообщал УНИАН, Россия украла формулу вакцины Oxford/AstraZeneca для создания своей печально известной вакцины "Спутник V", которая уже якобы прошла третью фазу испытаний. Службы безопасности Великобритании утверждают, что у них даже есть доказательства кражи, совершенной российскими шпионами.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Марта Гичко