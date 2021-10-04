Правительство получило поручение от главы государства на совещании, сообщили в Офисе президента.

Президент Владимир Зеленский поручил правительству увеличить количество койко-мест в коронавирусных больницах в регионах Украины со стремительным возрастанием заболеваемости.

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, об этом шла речь на селекторном совещании по вопросам противодействия пандемии COVID-19.

В частности, премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что сейчас продолжается рост количества больных коронавирусом.

Так, за предыдущую неделю было зарегистрировано 64 тыс. 606 случаев инфицирования COVID-19, что почти на 20 тысяч больше, чем неделей ранее.

"На сегодня динамика развития болезни полностью совпадает с предыдущим пиком заболеваемости. Несмотря на то, что прирост заболевших и госпитализированных несколько замедлился, по состоянию на сейчас занято уже 22,5 тысячи коек людьми с подтвержденным COVID-19 и с подозрением", – рассказал глава правительства.

Читайте такжеЛяшко сказал, стоит ли Украина на пороге локдаунаПо словам Шмыгаля, в Украине сейчас занято чуть менее 50% имеющихся мест для больных COVID-19, однако есть области, "где ситуация вызывает беспокойство".

Согласно данным Минздрава, больше всего инфицированных в Харьковской, Днепропетровской, Львовской и Одесской областях.

Всего в Украине на сегодня – 138,5 тыс. активных больных.

Глава государства поставил правительству задачу обеспечить в течение ближайшего времени увеличение количества койко-мест в регионах, где наблюдается стремительное возрастание заболеваемости коронавирусом.

Ранее в Министерстве здравоохранения сообщили, что в Житомирской, Запорожской, Ривненской, Сумской, Харьковской, Херсонской и Черновицкой областях показатели распространения коронавируса COVID-19 соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности.

Напомним, Украина с 23 сентября оказалась в "желтой" карантинной зоне, и ограничительные меры в государстве стали более строгими.

Автор: Антонина Доломанжи