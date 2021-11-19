Минимальная зарплата медперсонала составит 13 тыс. грн. в следующем году.

Председатель фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия сообщил, какой уровень заработной платы для медицинских работников заложен в государственный бюджет на 2022 год.

Цифры он назвал в прямом эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале "1+1".

По словам главы президентской фракции в парламенте, согласно госбюджету на 2022 год, минимальная зарплата медперсонала составит 13 тыс. грн, а минимальная зарплата врача будет на уровне 20 тыс. грн.

"В 2023 году мы сделаем то же самое с учителями - мы понимаем эту необходимость", - заявил Арахамия.

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Как сообщал УНИАН, 6 октября премьер-министр Денис Шмыгаль анонсировал, что в Украине в следующем году врачам и медицинским работникам повысят зарплату. Минимальный размер оплаты труда будет находиться на уровне $700 (почти 18,5 тыс. грн).

Как пояснил экономист Павел Кухта, размер заработной платы врачей определяют сами больницы. В проекте государственного бюджета на 2022 год указан лишь примерный расчет.

Автор: Ирина Погорелая