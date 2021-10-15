Такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий, заверил Ляшко.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко прогнозирует, что с 1 января 2022 года зарплаты украинских медиков вырастут до обещанных ранее 13 500 гривень для среднего медицинского персонала и 20 тысяч гривень – для врачей.

Об этом Ляшко сообщил в интервью "Радио Свобода".

"Удалось увеличить программу медицинских гарантий, как минимум, на 33,8 миллиарда гривень. Это добавит заплату медработникам. 13 500 – для медицинской сестры, 20 тысяч гривень – для врача. Это базовый уровень, от которого будут начисляться все остальные надбавки, которые должны быть у медицинских работников. Мы делаем все, чтобы это произошло с 1 января 2022 года", – сказал министр.

По его словам, такие зарплаты будут получать все медики, которые работают с программой медицинских гарантий.

Как сообщал УНИАН, в проекте госбюджета-2022 на медицинскую отрасль предлагается выделить 197,2 млрд грн, что на 35,8 млрд больше, чем в этом году. Это позволит повысить минимальную зарплату для врачей до уровня 20 тысяч гривень, а средняя зарплата врачей превысит 22 тысячи.

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Автор: Леся Лещенко