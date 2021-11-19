Ляшко подчеркнул, что Минздраву важно видеть все имеющиеся данные по вакцинации населения.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко говорит, что проверит информацию о якобы открытии "анонимного" пункта вакцинации на Закарпатье.

В эфире "Сніданок с 1+1" глава Минздрава назвал открытие такого пункта в западном регионе "фейком".

"Мы сейчас разбираемся, что там на Закарпатье...", - ответил Ляшко.

Ляшко уточнил, что этот пункт не касается "ковидной амнистии".

"Ковидная амнистия", напомнил министр, касается допуска к вакцинации пациентов, имевших поддельный COVID-сертификат и рассказавших об этом семейному врачу.

При этом "сейчас запускается процесс" упрощения этой процедуры – когда гражданам не придется через суд затребовать разрешение на прививку.

Ляшко подчеркнул, что Минздраву важно видеть все имеющиеся данные по вакцинации населения.

"На Закарпатье там кто-то себе что-то придумал. Я не знаю, правда ли это. Мы проверим всю информацию. Вчера (18 ноября – УНИАН) с директором департамента говорил: не может быть никакой анонимности. Мы хотим видеть, что происходит, и вносить все через электронную форму системы охраны", - сказал он в эфире программы. Что предшествовало

18 ноября депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор заявил, что в регионе запустили социальный проект по анонимной вакцинации граждан, купивших фейковые COVID-сертификаты.

Чиновник утверждал, что власть решилась на эксперимент после опроса среди жителей области, готовы ли они привиться от коронавируса, имея на руках поддельные документы о якобы "проведенной вакцинации".

Сообщалось, что в анонимном кабинете может привиться каждый, кто не желает, чтобы его данные были внесены в электронный реестр системы здравоохранения.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Яна Ставская