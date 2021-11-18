Анонимный кабинет вакцинации со среды работает в Ужгороде.

В Закарпатской области начали анонимную вакцинацию от COVID-19.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вчера на брифинге заявил автор идеи, руководитель кафедры социальной работы Ужгородского национального университета, профессор, депутат Закарпатского областного совета Федор Шандор.

По его словам, в рамках социологического исследования, проведенного по запросу европейских социальных студий, был осуществлен поверхностный социологический срез по вакцинации и нелегальной покупке сертификатов, ПЦР-тестов и экспресс-тестов на территории Закарпатья.

По результатам этого исследования, более 4 тысяч сертификатов о вакцинации от коронавируса могут быть фальшивыми.

"И это только айсберг. Эти поддельные документы изготавливались не только на территории Закарпатья", – уточнил Шандор.

Также, по словам профессора, в рамках исследования граждан, которые имеют поддельные сертификаты, анонимно спрашивали, хотели бы они все же вакцинироваться.

"Мы получили такой результат: более 35% опрошенных нами людей уже жалеют о том, что не сделали вакцинацию, но юридически она зафиксирована. Поэтому, как выйти из этой правовой и моральной коллизии – они не знают. Другой момент, о котором мы слышали, это то, что гражданин хотел бы сделать прививку, но его семья категорически против. Также срабатывают религиозные факторы, через которые жители области не хотят переступать", – добавил Шандор.

Читайте такжеМинздрав будет наказывать украинских врачей, выступающих против COVID-вакцинации: что им грозитОн уточнил, что после этих исследований возникла идея начать эксперимент и создать анонимный кабинет для людей, желающих вакцинироваться, но которые не хотят, чтобы их фиксировали в электронной системе здравоохранения, "Дие" и т.д.

В свою очередь врач-инфекционист Виктор Петров сообщил, что при согласовании с Закарпатской ОГА, эпидемиологами, другими специалистами было решено создать анонимный кабинет и запустить так называемую COVID-амнистию.

"Это будет кабинет, который позволит абсолютно анонимно вакцинироваться тем людям, которые зафиксированы в системе прививок, но не делали их", – уточнил инфекционист.

Он подчеркнул, что государство в данном случае проявляет свою добрую волю, чтобы помочь людям и обеспечивает работу кабинета вакцинами.

По информации Петрова, кабинет открылся вчера, 17 ноября, в Ужгороде по улице Восточной, 4/1 (медицинский центр Prevention Hospital). Он снабжен вакцинами AstraZeneca, CoronaVac, Pfizer и Moderna.

Привиться в этом кабинете сможет любой житель Закарпатья, который по определенным причинам не хочет, чтобы его данные о вакцинации были внесены в электронную систему здравоохранения. Вакцинироваться можно будет круглосуточно, и для этого даже не нужно будет указывать свои контактные данные и телефон.

Напомним, 6 ноября министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав прорабатывает возможность введения так называемой "ковидной амнистии".

"Мы отрабатываем сейчас возможность такой "ковидной амнистии". В частности, если человек купил сертификат и сейчас видит, что происходит, и не может привиться. Нам нужно это убрать. Мы работаем над этой моделью, как это сделать", – сказал Ляшко.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Наталия Петервари