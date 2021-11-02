Из 56 больных коронавирусом, которые находятся в госпитале, 42 получают кислородную поддержку, а 54 - не имеют прививки от COVID-19.

Мобильный госпиталь ГСЧС Украины для больных COVID-19 в Каховке, на Херсонщине, уже несколько дней принимает пациентов. Сейчас там находится 56 больных коронавирусной болезнью. Из них кислородную поддержку получают 42 госпитализированных. Большинство пациентов (54) не были вакцинированы против COVID-19.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Facebook.

"Развертывание мобильного госпиталя – пример того, что медицинская система имеет предел, когда больницы уже не в состоянии принимать всех больных, которым нужна стационарная помощь. Это вынужденный шаг, который нужен, чтобы спасти жизнь и здоровье наших граждан", – отметили в Минздраве.

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Напомним, 26 октября в Каховке спасатели развернули мобильный госпиталь на 120 коек. Мобильный госпиталь ГСЧС состоит из 35 палаток и модулей, 24 из которых – палаты для пациентов и блок интенсивной терапии. Он автономен, снабжен электрогенераторами, тепловыми пушками и башнями освещения.

Ныне Каховская больница переполнена больными COVID-19 и мобильный госпиталь ГСЧС должен помочь больнице в этом вопросе.

"Больница полностью оборудована под инфицированных COVID-19. На резерве 120 коек. Поэтому этот госпиталь поможет не только жителям Каховского района, но и всем жителям, которые будут нуждаться в койках с кислородом", – рассказывают врачи.

Напомним, в Херсонской области за минувшие сутки зафиксировали 795 новых лабораторно подтвержденных случаев заболевания COVID-19, из них в Каховском районе - 95 человек.

Состояние больных удовлетворительное, 715 человек находятся на самоизоляции, под ежедневным медико-санитарным наблюдением. В медицинские учреждения госпитализировали 80 человек. За минувшие сутки скончались 32 жителя области, выздоровели 286 человек.

Поэтому сейчас в Херсонской области 67 080 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирус. Из них 43 467 человек побороли недуг, 21 605 человек инфицированы COVID-19, 2008 человек умерли.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко