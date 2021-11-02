В Украине увеличивается уровень вакцинации и работают карантинные ограничения.

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявляет, что правительство ожидает стабилизации ситуации с распространением заболеваемости COVID-19 в ближайшие недели.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил во время брифинга в ходе рабочей поездки в Запорожскую область.

"На прошлой-этой неделе мы видим все антирекорды. Мы убеждены, что на следующей неделе будет стабилизация ситуации, потому что введены 15 "красных" зон в 15 областях. Они дают свой результат. Конечно, увеличивается и уровень вакцинации, но также работают и карантинные ограничения. Поэтому мы абсолютно убедительно ожидаем стабилизации и в дальнейшем улучшения ситуации с заболеваемостью", - сказал Шмыгаль.

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Он также в очередной раз отметил необходимость вакцинации населения от коронавируса, чтобы обезопасить себя от заболевания или тяжелого течения болезни.

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе в Украину с коронавирусной болезнью было госпитализировано 34 тыс. 489 человек, из которых 32 тыс. 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антискользящей вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Леся Лещенко