Всего в области загруженность детских кроватей в коронавирусных больницах составляет 54%.

В Одесской области заполнены более половины больничных коек для детей, больных COVID-19 и все реанимационные койки для данной возрастной категории.

Об этом сообщила директор областного департамента здравоохранения Наталья Одарий-Захарьева. Всего в Одесской области 700 коек интенсивной терапии и 190 коек для детей, передает Радио Свобода.

"Делаю акцент на детках - у нас загруженность детских кроватей в больницах 54%, детки болеют. Общий показатель заполненности коек – 39%, реанимационные койки полностью заполнены", - рассказала Одарий-Захарьева.

Читайте такжеВ Украине с начала пандемии жертвами коронавируса стали более 87 тысяч граждан (видео)При общем показателе вакцинации взрослого населения региона около 26%, вакцину Pfizer получило 1300 несовершеннолетних в возрасте от 12 до 17 лет – с согласия родителей. Это менее 1% детского населения области.

Сейчас помощь больным COVID-19 оказывают в 28 больницах региона. В учреждениях здравоохранения первой волны лечится 814 пациентов, а второй волны – 766. В Одесской области развернут 4035 коек, из них 2508 обеспечены централизованным кислородом, еще 1528 имеют кислородные концентраторы. В резерве больниц – 898 концентраторов и 33 тонны медицинского кислорода.

За последние сутки диагноз COVID-19 в Одесской области был лабораторно подтвержден у 418 человек, в том числе у 28 детей и 3 медицинских работников. Всего с начала эпидемии почти 11 тыс. детей и подростков региона переболели COVID-19.

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Автор: Ирина Погорелая