Как утверждает врач, заболевают уже привитые люди после контакта с инфицированными коронавирусом из-за того, что сейчас в разы выросло количество инфицированных.

В связи с активной компанией вакцинации от коронавируса в Украине многих беспокоит вопрос, почему люди, получившие ковид-привику, все равно активно болеют, и убивает ли вакцинация иммунитет.

Заместитель медицинского директора КНП Центр первичной медико-санитарной помощи Мелитополя Ольга Ендовицкая развеяла несколько мифов о вакцинации в Украине, пишет РИА-Мелитополь.

Так, по мнению Ендовицкой, на иммунитете вакцина от коронавируса негативно точно не сказывается.

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"Вакцина никаким образом в целом не ослабляет иммунитет и наоборот она своего рода дает инструкцию, как выработать антитела на определенные возбудители", - говорит медик.

Как утверждает врач, заболевают уже привитые люди после контакта с инфицированными коронавирусом из-за того, что сейчас в разы выросло количество инфицированных. Также имеет значение то, что нынешний штамм "Дельта" отличается высокой заразностью.

"Эти факторы и влияют на то, что распространённость коронавируса растет", - пояснила Ольга Ендовицкая.

Врачи еще раз отмечают то, что вакцинированные не застрахованы от болезни, но у них больше шанса сохранить жизнь.

Напомним, по данным Минздрава в Украине за период с 1 августа по 31 октября 2021 94,3% госпитализированных больных, которым диагностировали коронавирусную болезнь, не прошли полный курс вакцинации. А 96,5% умерших от осложнений COVID-19 за этот период не получили двух доз антиковидной вакцины.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Вакцинация от коронавируса в Украине

Автор: Виолетта Орлова