В Украине за минувшие сутки, 14 декабря, зафиксировали 8 109 новых случаев коронавирусного заболевания, из них - 707 детей и 182 медработники. От осложнений умерли 356 человек, а 26 307 - выздоровели.
Об этом сообщает Министерство здравоохранения.
Госпитализировали 2 280 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.
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Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 247) - это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу случаев. Также значительное количество больных в Полтавской (568) и Запорожской (456) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
С начала пандемии в нас обнаружили 3 578 557 случаев COVID-19. Из них 91 958 людей скончались от осложнений заболевания, а свыше 3,2 миллиона граждан - выздоровели.
Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал граждан не пугаться штамма коронавируса "Омикрон", который приближается к Украине.
Тест на коронавирус
Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, лаборатории сделали 79 090 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 38 008, методом ИФА — 8 984. Также сделали 32 098 экспресс-тестов на антиген к вирусу.
Всего в стране провели более 16,3 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.
Вакцинация против коронавируса в Украине
За минувшие сутки 921 142 украинца вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получила 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.
От начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 лицо.
Всего проведено 26 861 757 прививок.
Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.