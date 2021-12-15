Вместе с тем за сутки заболели более 8 тысяч человек. Больше всего - в Киеве, Полтавской и Запорожской областях.

В Украине за минувшие сутки, 14 декабря, зафиксировали 8 109 новых случаев коронавирусного заболевания, из них - 707 детей и 182 медработники. От осложнений умерли 356 человек, а 26 307 - выздоровели.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Госпитализировали 2 280 человек с подозрением или подтвержденным COVID-19.

Читайте такжеДвум областям Украины на этой неделе "светит" выход из "красной" зоны карантина – KSE

Больше всего новых случаев зафиксировали в Киеве (1 247) - это единственный регион, где суточный прирост инфицированных превысил тысячу случаев. Также значительное количество больных в Полтавской (568) и Запорожской (456) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

С начала пандемии в нас обнаружили 3 578 557 случаев COVID-19. Из них 91 958 людей скончались от осложнений заболевания, а свыше 3,2 миллиона граждан - выздоровели.

Напомним, секретарь СНБО Алексей Данилов призвал граждан не пугаться штамма коронавируса "Омикрон", который приближается к Украине.

Тест на коронавирус

Во вторник количество тестирований на коронавирус начало расти. В частности, лаборатории сделали 79 090 тестов на коронавирус: методом ПЦР — 38 008, методом ИФА — 8 984. Также сделали 32 098 экспресс-тестов на антиген к вирусу.

Всего в стране провели более 16,3 миллиона ПЦР-тестирований на коронавирус.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За минувшие сутки 921 142 украинца вакцинировано против COVID-19. Первую дозу получила 47 137 человек, полностью иммунизированы – 95 784 человека.

От начала вакцинальной кампании привито 14 221 538 человек, из них получили первую дозу – 14 221 536 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 12 640 221 лицо.

Всего проведено 26 861 757 прививок.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус в Украине: что стоит знать

Автор: Виктория Гордиенко