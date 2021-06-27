Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Днепропетровской, Одесской, Киевской и Николаевской областях.

За минувшие сутки, 26 июня, в Украине выявлено 450 новых случаев коронавирусной болезни. Среди новых больных - 28 детей и 6 медиков.

По данным Минздрава, в течение суток в ковидные больницы попали 529 человек, 17 больных скончались. 1097 больных выздоровели. За сутки проведений 25 828 тестирований.

26 июня наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (135), Днепропетровской (46), Одесской (39), Киевской (37) и Николаевской (22) областях.

За весь период пандемии в Украине зафиксировано 2 233 996 случаев коронавирусной болезни. 2 163 069 больных выздоровели.

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Напомним, в Украине во всех регионах уже работает более 130 центров массовой вакцинации против COVID-19, в которых прививают людей, которые записались в лист ожидания через "Дію" или через контакт-центр Министерства здравоохранения.

В центрах вакцинации прививают как тех, кого предварительно пригласили телефонным звонком или сообщением, так и по другой очереди всех желающих, которым еще не поступило приглашение, но которые есть в листе ожидания. Приоритет отдается пожилым людям.

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Автор: Дмитрий Захаров