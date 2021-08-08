Наибольшее число случаев зарегистрировано в Херсонской, Днепропетровской областях и в городе Киев.

За минувшие сутки, 7 августа, в Украине выявлено 619 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 45 детей и 11 медработников.

Об этом сообщается в утренней сводке Минздрава. За сутки госпитализирован 561 человек с коронавирусом, 10 больных скончались. В то же время 235 человек выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Херсонской (101), Днепропетровской (72), г. Киев (53), Одесской (50) и Харьковской (38) областях.

За весь период пандемии в Украине выявлено 2 259 151 случай коронавируса. 2 190 921 больной выздоровел. 53 095 случаев оказались летальными.

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Ранее главный санитарный врач Украины Игорь Кузин заявил о намерении оттянуть возможное возвращение к жесткому карантину на максимально отдаленный срок.

Он отметил, что по мировому опыту можно увидеть, что в конце осени и начале зимы большинство стран ужесточают карантинные ограничения. Впрочем, Кузин отвергает сообщения некоторых СМИ о якобы введении очередного локдауна с 4 сентября.

Автор: Дмитрий Захаров