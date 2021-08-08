Ведомство руководствуется при этом данными научных исследований.

Министерство здравоохранения Украины рекомендует сократить срок между введением доз вакцины от COVID-19.

Об этом сообщил главный санитарный врач Игорь Кузин в интервью Радио Свобода.

"Мы сейчас фокусируемся на вакцинации групп риска. Это работники критической инфраструктуры, педагоги, медицинские работники. Сейчас уже открыт пятый этап. И мы сейчас стараемся максимально быстро вакцинировать большее количество населения страны. Сейчас Минздраву уже рекомендовано сокращение сроков между введением доз вакцины", - сказал он.

По словам Кузина, Минздрав при этом руководствуется данными научных исследований.

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"Если мы посмотрим по результатам научных исследований, возьмем вакцину CoronaVac, то последние классические исследования во многих странах проводились с интервалом в 14 суток. Сейчас в Украине используется 28 дней. И, конечно, для того, чтобы охватить большее количество людей, рекомендовано сейчас использовать 14-дневный интервал. И это нормально", – отметил главный санитарный врач.

Как сообщал УНИАН, кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее, и Spikevax американской компании Moderna.

По состоянию на утро 7 августа в Украине привито 4 млн 55 тысяч 92 человека, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 353 тысячи 218. Всего проведено 6 млн 408 тысям 308 прививок.

Автор: Тамара Отовская