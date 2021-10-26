По его словам, избежать заражения новым штаммом коронавируса будет крайне сложно, поскольку он более заразен, чем предыдущий.

В Украине распространяется новый мутированный штамм коронавируса "Дельта". Этот вариант вируса распространяется быстрее всех предыдущих и является более заразным.

Об этом в комментарии ТСН рассказал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий.

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"У нас есть новый штамм вируса, который просто мегабыстро распространяется, на который мы, медики, не рассчитывали", – рассказал врач.

По его словам, избежать заражения новым штаммом коронавируса будет крайне сложно, поскольку он более заразен, чем предыдущий.

"То, что я вижу по пациентам, то я такого еще не видел - это настолько все стремительно в смысле распространения (вируса — ред.) и настолько четко это инфицирует человека, что здесь без комментариев. То есть если раньше еще были шансы, что кто-то не заразился, то сейчас практически почти все заражаются ", – говорит медик.

По словам Жиравецкого, новый мутированный штамм коронавируса, зафиксированный на территории Великобритании, застал врасплох наших медиков и власть, поскольку он распространяется чрезвычайно стремительными темпами.

"Распространяется мегаскоро, поэтому мы и не могли спрогнозировать. Здесь оно взорвало, такое впечатление, что произошел взрыв бомбы", — подытожил врач.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Как сообщал УНИАН, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что в Украине уже есть мутировавшая форма коронавируса "Дельта". Он отметил: "К большому сожалению, в пятницу наши ученые закончили исследование и мы имеем на сегодняшний день подтверждение, что та мутация этой "Дельты", которая началась в Великобритании, сегодня уже есть на территории нашей страны".

Автор: Ирина Погорелая