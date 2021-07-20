Даже когда людей пустили в помещение, ждать очереди им пришлось стоя.

На улице Полтавский шлях в Харькове центр вакцинации 40 минут никого не пускал внутрь. Люди вынуждены были ждать на улице, под палящим солнцем в 30-градусную жару.

Фото с места событий опубликовано в харьковском Telegram-канале "Труха". Даже когда людей пустили в помещение, ждать очереди им пришлось стоя.

Отмечается, что в Харьков сегодня доставили 60 тыс. доз вакцины Moderna. Всего Харьковской области выделили 120 тыс. доз препарата от этого производителя. Вторые 60 тыс. доз для повторных прививок против коронавируса должны доставить в течение трех недель

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Вакцина Moderna в Украине

18 июля Украина получила 2 млн доз вакцины Moderna. Препарат предоставлен правительством США через глобальную инициативу COVAX. Вакцина из этой поставки предназначена для организованных коллективов и профессиональных групп из предыдущих этапов вакцинации.

Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что после полного курса прививки Moderna можно будет получить международный сертификат. Полный курс предусматривает введение двух доз вакцины с интервалом в 28 дней.

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Автор: Дмитрий Захаров