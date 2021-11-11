Ранее противники вакцинации пытались штурмовать "ковидную" больницу.

Полтавские медики достойно ответили местным противникам вакцинации, показав реальные фото и видео из переполненного морга и реанимации, где находятся умершие и заболевшие коронавирусом.

Кадры опубликовало местное издание "Полтавщина", журналисты которого просили допустить их в морг. Ранее, 9 ноября, местные "антивакцинаторы" пытались брать штурмом пятую городскую больницу, обвиняя врачей в завышении показателей госпитализации.

Сегодня полтавские чиновники передали СМИ фото из секционного отделения областного патологоанатомического бюро. Все умершие там - невакцинированные.

Также журналистам предоставили видео из реанимации областной инфекционной больницы. На кадрах пациенты, подключенные к кислородным концентраторам или аппаратам искусственной вентиляции легких.

В Украине за сутки выявили 24 747 новых случаев COVID-19. В частности, заболели 1550 детей и 462 медработника. Также за сутки было госпитализировано 4778 человек; зафиксировано 652 летальных исхода; выздоровели – 18 896 человек.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Автор: Виолетта Орлова