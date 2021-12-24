В ближайшие дни две последние области выйдут из красного уровня эпидемической опасности. Ситуация с распространением коронавируса стабилизируется.
Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в эфире телеканала "Рада".
По словам главы Минздрава, "красную зону" покинут Волынская и Запорожская области. Сейчас эти регионы вышли по индикаторам из "красного" уровня епіднебезпеки.
Читайте такжеВо Львове медики спасли подростка, который впал в кому после бессимптомного коронавируса"Мы вчера от Министерства здравоохранения направили соответствующее заявление в Кабинет Министров о созыве комиссии по ТЭБ и ЧС, которое рассмотрит ситуацию. И потенциально мы в ближайшие дни сможем вывести последние две области с "красного" уровня эпидопасности", - сказал он.
Регионы перейдут в" желтую зону", которая предусматривает запреты на:
- посещение учебных заведений, если на самоизоляции находится более 50% учеников и преподавателей
- работу образовательных учреждений, в которых вакцинировано менее 100% персонала
- массовые мероприятия
- работу кинотеатров, театров, других учреждений культуры
- работу ресторанов и кафе, кроме работы на вынос и доставки
- работу спортзалов и бассейнов
- деятельность гостиниц, санаторных, социальных учреждений
- межобластные и международные перевозки
За минувшие сутки, 23 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6647 человек. Среди них 519 детей и 107 медработников. Также зафиксировано 248 летальных случаев, 14 874 пациента выздоровели, госпитализировали 1 646 человек.