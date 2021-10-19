Во Львове сейчас сложная ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

В ковид-реанимации клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова находятся 48 критических пациентов. Летальность бьет все рекорды - никто из них не вакцинирован.

Об этом рассказала завотделом анестезиологии и интенсивной терапии медучреждения Наталия Матолинец в Facebook.

"Летальность бьет все рекорды. Никто из них не вакцинирован. В эти минуты 40-летняя мама троих маленьких детей - уже дважды реанимирована. Мы боремся за самый мизерный шанс ее спасти. Но вся ее семья против вакцинации", - написала она.

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"Люди, опомнитесь!!! Медики уже не выдерживают! Мы падаем с ног, а Вы теряете родных, пока Вы все еще думаете - вакцинироваться или нет !!! Вакцинация может спасти вашу жизнь, даже когда мы бессильны", - написала она.

Отметим, ситуация является очень тяжелой. Количество больных с COVID-19 продолжает расти. По состоянию на утро 19 октября в больнице скорой помощи – 430 пациентов с пневмониями. В covid-зону за последние сутки поступило 44 пациента, из них ни одного вакцинированного. Кроме того, за сутки из больницы выписали 51 человека. Вместе с тем в реанимации – 48, подавляющее большинство - в тяжелом состоянии с пневмонией.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Коронавирус на Львовщине: что известно

По оперативным данными, по состоянию на утро 19 октября во Львове и на Львовщине подтверждено 165242 случая инфицирования коронавирусом, из которых 4263 – летальные. За минувшие сутки лабораторные центры провели 2605 ПЦР-тестов. Следовательно, 959 - положительные, из них львовян – 461.

Всего в стационарах находится 801 человек: 762 из них имеет COVID-19, 57 – в реанимации, 28 человек подключены к аппаратам ИВЛ. За последние сутки в медучреждения поступило 92 человека, выписано - 83.

Вместе с тем за сутки во Львове от коронавируса вакцинировали 6736 человек, из них вторую дозу вакцины получили 2005 человек. Прививки проводило 49 бригад.

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Автор: Виктория Гордиенко