Всего в центре зарегистрировано уже 60 случаев коронавирусной болезни.

Восемь детей из детского центра "Молодая гвардия" госпитализированы в детскую больницу №3 города Одессы. Кроме того, количество заболевших вожатых возросло до 10.

Об этом в среду, 18 августа, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Восемь детей госпитализированы в детскую больницу №3 города Одессы. Она специализируется на помощи пациентам с COVID-19, имеет все необходимое оборудование и специалистов", - говорится в сообщении.

В целом, по данным Минздрава, по состоянию на 17:00 18 августа в детском центре зарегистрировано 60 случаев заражения коронавирусом (50 детей, 10 вожатых).

Читайте такжеУкраина одобрила еще одну вакцину для выдачи COVID-сертификатовСообщается, что в детском центре "Молодая гвардия" продолжают наблюдение за лицами, которые контактировали с больными COVID-19, выявленными ранее.

Для контроля за выполнением противоэпидемических мероприятий, предусмотренных Планом локализации и ликвидации очага заболевания, в детском центре "Молодая гвардия" ежедневно находится врач-эпидемиолог.

Вспышка COVID-19 в лагере "Молодой гвардии"

В Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

17 августа сообщалось об инфицировании 45 детей, из которых четверо госпитализированы.

Утром 18 августа среди заболевших было уже 50 детей и трое вожатых. Вероятно, что у 33 человек - штамм "Дельта", но точный диагноз будут устанавливать столичные специалисты.

Инфицированные дети жили в лагере "Звездный" (один из трех лагерей "Молодой Гвардии"), где находились в общей сложности около 500 детей (все - контактные лица).

Сегодня в "Молодой гвардии" сообщили, что лагеря "Прибрежный" и "Солнечный" временно приостанавливают свою деятельность.

Что такое "Молодая гвардия"

Украинский детский центр "Молодая гвардия" (аналог Крымского "Артека") находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из постоянно работающих лагерей "Звездный" и "Солнечный", летом открывается третий лагерь - "Прибрежный". В комнатах проживают по 8-10 человек.

Автор: Татьяна Герасименко