У десятков заболевших подозревают наличие штамма "Дельта", однако точный диагноз еще не установлен.

В Одессе из-за массового заражения COVID-19 закрывают оздоровительный центр "Молодая гвардия", подозревают штамм "Дельта".

По состоянию на утро среды, 18 августа, в "Молодой гвардии" заболели 53 человека: 50 детей и трое вожатых, об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров, сообщил корреспондент УНИАН.

Предполагается, что у 33 человек – штамм "Дельта", но точный диагноз будут устанавливать столичные специалисты.

"Выводы делать рано – это предварительные результаты, биоматериалы отправлены в лаборатории Киева", – подчеркнул Гончаров.

Инфицированные дети проживают в лагере "Звездный" (один из трех лагерей "Молодой гвардии"), в котором находятся в общей сложности порядка 500 детей (все – контактные лица).

По словам руководителя департамента здравоохранения Одесской ОГА Натальи Одарий-Захарьевой, дети прибыли 7 августа, о первых заболевших чиновникам стало известно 12 августа.

Глава департамента заявила, что контактные лица останутся в центре на изоляции на две недели. Но оздоровительный центр готовят к закрытию.

Читайте такжеВспышка COVID-19 в одесском лагере "набрала обороты": родители поделились жалобами (видео)В связи с этим, более 500 детей (проживают в двух других лагерях) с сегодняшнего дня начинают отправлять домой. Перед отъездом их протестируют на коронавирус, и в случае подтверждения инфекции оставят в лагере.

Как отмечалось, в центре всего – 1 тыс. 58 детей в возрасте 9-18 лет из 18 регионов Украины, работают 500 сотрудников.

"Эпидситуация под контролем, дети рассортированы, подписан лист о полном закрытии лагеря. Контактные лица – на изоляции: это – 494 ребенка. Работники тоже не будут покидать территорию до завершения изоляции", — сказала чиновница.

Большинство заболевших детей – в удовлетворительном состоянии. Четверо детей, у которых имеются сопутствующие заболевания, госпитализированы в Одесскую детскую городскую клиническую больницу № 3, сегодня, вероятно, будут госпитализированы еще трое – у них наблюдается повышенная температура.

Ранее в Одессе полиция начала расследование по факту массового заражения COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

Во вторник, 17 августа, стало известно, что инфицировано уже 45 детей, из которых четверо госпитализированы.

Украинский детский центр "Молодая гвардия" (аналог крымского "Артека") находится в ведении Министерства социальной политики Украины. Занимает площадь 30,8 га, расположен на берегу Черного моря. Состоит из постоянно работающих лагерей "Звездный" и "Солнечный", летом открывается третий лагерь – "Прибрежный". В комнатах проживают 8-10 человек.

Автор: Лариса Козовая