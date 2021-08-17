Численность заболевших возросла до 45 человек.

В Одессе сегодня госпитализированы четверо детей из числа зараженных COVID-19 в детском оздоровительном центре "Молодая гвардия".

Об этом журналистам сообщили в администрации названого детского центра.

"На данный момент все больные находятся под наблюдением врачей. В лагере введен жесткий карантин, никого из посторонних на территорию не допускают", - сказали в администрации.

Как стало известно УНИАН, четверых детей госпитализировали в детскую городскую больницу №3. По предварительной информации, у них выявили осложнения от болезни.

Читайте такжеВ Украине за сутки резко подскочило число новых больных коронавирусомПо словам директора указанной больницы Елены Артемовой, у этих детей была клинико-респираторная инфекция, повышение температуры, кашель, головная боль, признаки недомогания.

"Их госпитализировали в ковидное отделение, диагноз подтвердился", - констатировала медик.

Комментируя сложившуюся непростую ситуацию, главный санитарный врач Одесской области Виталий Гончаров подтвердил, что количество инфицированных возросло до 45.

"Планируем выборочно проверить заболевших на штамм Дельта", - сказал Гончаров.

Вспышка коронавируса в одесском оздоровительном центре

Ранее сообщалось, что в детском центре "Молодая гвардия" коронавирус диагностировали у более 40 детей в возрасте 12-14 лет и троих вожатых. Инфицированных изолировали. У пяти несовершеннолетних была температура.

Начато производство по ч. 1 ст. 325 ("Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений") Уголовного кодекса.

Детский центр "Молодая гвардия" находится в Одессе по адресу ул. Николаевская дорога, 172. Центр расположен на берегу Черного моря. В состав центра входят три лагеря "Звездный", "Солнечный" и "Прибрежный". В комнатах лагерей живут от восьми до 10 человек.

Автор: Лариса Козовая