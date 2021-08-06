В этом пункте вакцинации с 6 по 8 августа можно привиться вакциной CoronaVac и получить соответствующую справку.

Сегодня в международном терминале А аэропорта "Киев" (Жуляны) начал работу пункт вакцинации против COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украинцы, которые вылетают или прибывают через международный аэропорт "Киев" (Жуляны) и не привиты одной дозой вакцины против COVID-19, могут вакцинироваться в терминале А и сразу получить справку 063-о", - говорится в сообщении.

В пункте можно прививаться вакциной CoronaVac производства Sinovac Biotech. Он будет работать с 6 по 8 августа с 17:00 до 22:00.

Читайте такжеВ Киеве за вакцинацию начали дарить билеты на футболОтмечается, что вакцинация будет осуществляться в порядке живой очереди. При этом декларация с семейным врачом для прививки не обязательна. Нужно только иметь с собой паспорт и индивидуальный налоговый номер.

"Проходить обследование, мерить давление, сдавать анализы, в частности ПЦР-тест или тест на антитела к SARS-CoV-2 не нужно", - добавили в Минздраве.

В ведомстве напомнили, что согласно последних изменений в "карантинном" постановления правительства №1236 от 9 декабря 2020 года пересечение государственной границы из любых стран является беспрепятственным для граждан Украины при наличии одного из двух документов:

который подтверждает получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданный в соответствии с международными медико-санитарными правилами, либо в соответствии с заключенными Украиной международных договоров о взаимном признании документов о вакцинации. справки 063/о ("Карта профилактических прививок") о первой прививке из курса вакцинации от COVID-19.

Как сообщал УНИАН, с начала вакцинальной кампании в Украине привито 3 млн 953 тыс. 542 человека, из них получили одну дозу – 3 млн 953 тыс. 540 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 2 млн 284 тыс. 166 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 6 млн 237 тыс. 706 прививок.

Автор: Тамара Отовская