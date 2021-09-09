Средства в Украину должны поступить до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Всемирный банк готов выделить Украине $230 млн до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства финансов по итогам встречи министра финансов Сергея Марченко с региональным директором Всемирного банка по делам Беларуси, Молдовы и Украины Арупом Банерджи.

"Стороны обсудили соглашение "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация в Украине". Аруп Банерджи отметил, что банк готов выделить Украине 230 млн долл. США до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX", - говорится в сообщении.

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Справка УНИАН. Всемирный банк - международная финансовая организация, созданная с целью оказания финансовой и технической помощи развивающимся странам. В настоящее время в структуру Всемирного банка входят два института: Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития.

Коронавирус в Украине

В Украине первый случай коронавируса был зафиксирован 3 марта 2020 года, 20 марта стало известно о выздоровлении этого пациента.

Вакцинация от коронавируса в Украине началась 24 февраля 2021 года - сначала среди групп риска, а с конца мая получить прививку могут все желающие в центрах массовой вакцинации в разных городах страны. Сейчас в Украине доступны вакцины Comirnaty от Pfizer-BioNTech, AstraZeneca разных производителей и CoronaVac от Sinovac Biotech.

Летом 2021 года пандемия коронавируса в Украине пошла на спад, поэтому большинство карантинных ограничений были сняты. Впрочем, власть уже заговорила о том, что к осени Украину может накрыть новая волна коронавируса - на этот раз ожидается еще более опасный штамм Дельта.

Автор: Богдан Слуцкий