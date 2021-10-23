Алла Волоха объяснила, какими препаратами можно сделать вторую прививику.

Лица, сделавшие первую прививку российской вакциной "Спутник V", вторую могут сделать в Украине препаратом AstraZeneca, Pfizer или Moderna.

Об этом рассказала заведующая кафедрой детских инфекционных болезней и детской иммунологии Национальной медицинской академии последипломного образования Алла Волоха в эфире телеканала "Дом".

Как известно, массовую вакцинацию "Спутником" Россия сейчас проводит, в том числе на оккупированных территориях Донбасса и Крыма. В связи с этим есть необходимость разработки рекомендаций по ревакцинации на подконтрольной Украине территории, говорит врач. По ее словам, на основании существующих знаний можно подобрать совместимые с российской вакцины.

"Спутник" - это векторная вакцина, и она похожа по действию на вакцину AstraZeneca. А раз после AstraZeneca разрешают делать прививку вакцинами Pfizer или Moderna (то есть вакцинами, сделанными на платформе мРНК), то подобное разрешение, в принципе, может быть и после вакцинации "Спутником", - пояснила Алла Волоха.

Как сообщалось ранее, оккупанты в Крыму из-за ухудшения ситуации с коронавирусом запретили жителям полуострова старше 65 лет выходить из дома без необходимости.

Автор: Юрий Годован