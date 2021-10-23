Вакцинироваться нельзя только людям, у которых аллергия на препараты в составе вакцины и во время острой фазы какого-либо заболевания.

Штамм коронавируса Дельта наиболее опасен для людей пожилого возраста с хроническими, тяжелыми и любыми другими заболеваниями, поэтому для них вакцинация является жизненно необходимой.

Об этом рассказал врач-реаниматолог израильского медицинского центра Борис Брыль в интервью ТСН.ua.

"Первоначальный вирус (альфа) больше поражал людей старшего возраста. Он в основном был престарелых - для людей с хроническими заболеваниями. Он опасен. Дельта-вирус еще более опасен в первую очередь для пожилых людей с хроническими, тяжелыми и любыми заболеваниями. Если я каждый день могу проплыть несколько километров или пробежать такое же расстояние - риск, что коронавирус закончится для меня летально, не такой высокий", - объясняет Брыль.

По его словам, людям после инсульта и тем, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания или проблемы с давлением, можно и нужно вакцинироваться.

"Какой вакциной можно прививаться? Любой, которая есть сегодня. Вам или жить на даче и ни с кем не встречаться, тогда 100% не заразитесь, или делать вакцинацию. Вирус — не чайка и не перелетная птица, у него нет крыльев. Он передается через контакт, воздушно-капельный или аэрозольный. Обязательно нужно вакцинироваться сегодня и тем, что есть. Не надо ждать "через неделю", потому что той недели у вас может и не быть. Когда нужно пристегнуться, когда вы едете на большой скорости на автомобиле? Завтра или сейчас и каким ремнем? А тем, что есть", - ответил Брыль.

Он подчеркнул, что все имеющиеся вакцины прошли испытания и доказали свою безопасность и эффективность.

При этом Брыль добавил, что вакцинироваться нельзя только людям, у которых есть аллергия на препараты в составе вакцины и во время острой фазы какого-либо заболевания.

Читайте такжеЖители села, где произошла вспышка полиомиелита, убегали от медиков по огородам и спускали собак

Вакцинация в Украине: что известно

За сутки, 22 октября, 289468 людей вакцинировали от COVID-19. Одну дозу получили 203265 человек, полностью иммунизированные – 86203 человека. Это рекордный показатель за все время.

С начала кампании по вакцинации привили 8760924 человека, из них получили одну дозу – 8760922 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 6915377 людей (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего провели 15676299 прививок.

Отметим, что записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0800602019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий