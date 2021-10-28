Коллапс медсистемы в Украине может начаться точечно, считает медик.

В Украине из-за большого наплыва пациентов, инфицированных коронавирусом COVID-19, медицинский коллапс грозит крупным городам, в частности, Одессе и Харькову.

Медицинский коллапс скоро начнется точечно, спрогнозировал главный врач одного из диагностических центров Львова Тарас Жиравецкий в комментарии ТСН.uа.

По его словам, точечный коллапс медсистемы возможен из-за того, что в больницах не хватит мест, лекарств, медиков и кислорода.

"Я думаю, что он (медицинский коллапс – Ред.) точечно скоро начнется. Может быть серьезная проблема, как мы видим и в Одессе, и в Харькове, то есть в крупных городах...", – сказал медик.

Читайте такжеВ Украине спрогнозировали, когда ожидать пик пандемии COVID-19Врач считает, что в Украине количество госпитализированных может достичь отметок и 6, и 8 тысяч в сутки.

Медик подчеркнул, что к наплыву такого большого числа больных в украинских городах не готовы.

Напомним, 23 октября в Украине было госпитализировано рекордное количество человек с COVID-19 – 5 924. Уже 26 числа был установлен новый рекорд по госпитализациям – в больницы попали 5 925 заболевших.

Ранее стало известно, что в нашем государстве 27 октября коронавирус диагностировали у 26 071 человека – это самый высокий показатель за все время пандемии, которая началась в марте 2020 года.

По состоянию на 28 октября COVID-19 в Украине диагностирован у 2 851 804 человек, выздоровели 2 411 711 инфицированных, а умерли 66 204 заболевших.

Автор: Екатерина Присяжнюк