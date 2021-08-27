За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве, Харьковской и Донецкой областях.

В Украине за сутки выявили 2032 новых случая COVID-19. В частности, заболели 127 детей и 46 медработников.

Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки были госпитализированы 838 человек; зафиксировано 66 летальных случаев; выздоровели 1253 человека.

Читайте такжеВ июне смертность от коронавируса снизилась почти в 4 раза - ОpendatabotКроме этого, проведено тестирований за сутки - 53 486 (в частности методом ПЦР – 23 049, методом ИФА – 7219); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 218.

За все время пандемии в Украине

заболело-2 280 203 человека;

выздоровело-2 204 682 человека;

летальных исходов-53 632;

проведено ПЦР-тестирований-11 903 521.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

г. Киев - 262 случая;

Винницкая область - 58 случаев;

Волынская область - 26 случаев;

Днепропетровская область - 98 случаев;

Донецкая область - 127 случаев;

Житомирская область - 55 случаев;

Закарпатская область - 14 случаев;

Запорожская область - 72 случая;

Ивано-Франковская область – 88 случаев;

Киевская область - 64 случая;

Кировоградская область - 13 случаев;

Луганская область - 94 случая;

Львовская область - 88 случаев;

Николаевская область - 27 случаев;

Одесская область - 111 случаев;

Полтавская область - 51 случай;

Ровенская область - 47 случаев;

Сумская область - 61 случай;

Тернопольская область - 70 случаев;

Харьковская область - 195 случаев;

Херсонская область - 124 случаев;

Хмельницкая область - 99 случаев;

Черкасская область - 45 случаев;

Черновицкая область - 123 случая;

Черниговская область - 20 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

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Автор: Ирина Погорелая