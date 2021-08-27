В Украине за сутки выявили 2032 новых случая COVID-19. В частности, заболели 127 детей и 46 медработников.
Об этом говорится в сообщении Коронавирус_инфо в Телеграм-канале. В частности, за сутки были госпитализированы 838 человек; зафиксировано 66 летальных случаев; выздоровели 1253 человека.
Читайте такжеВ июне смертность от коронавируса снизилась почти в 4 раза - ОpendatabotКроме этого, проведено тестирований за сутки - 53 486 (в частности методом ПЦР – 23 049, методом ИФА – 7219); исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 23 218.
За все время пандемии в Украине
- заболело-2 280 203 человека;
- выздоровело-2 204 682 человека;
- летальных исходов-53 632;
- проведено ПЦР-тестирований-11 903 521.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрирована в г. Киев (262), Харьковской (195), Донецкой (127), Херсонской (124) и Черновицкой (123) областях.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
г. Киев - 262 случая;
Винницкая область - 58 случаев;
Волынская область - 26 случаев;
Днепропетровская область - 98 случаев;
Донецкая область - 127 случаев;
Житомирская область - 55 случаев;
Закарпатская область - 14 случаев;
Запорожская область - 72 случая;
Ивано-Франковская область – 88 случаев;
Киевская область - 64 случая;
Кировоградская область - 13 случаев;
Луганская область - 94 случая;
Львовская область - 88 случаев;
Николаевская область - 27 случаев;
Одесская область - 111 случаев;
Полтавская область - 51 случай;
Ровенская область - 47 случаев;
Сумская область - 61 случай;
Тернопольская область - 70 случаев;
Харьковская область - 195 случаев;
Херсонская область - 124 случаев;
Хмельницкая область - 99 случаев;
Черкасская область - 45 случаев;
Черновицкая область - 123 случая;
Черниговская область - 20 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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