Врач призвал украинцев не обращать внимания на фейковые сообщения об опасности той или иной вакцины и делать прививки любым доступным вариантом, поскольку все они защищают от тяжелого протекания COVID-19.

Взаимозаменяемость, или смешивание вакцин от коронавируса (когда первая доза делается одной вакциной, а вторая – другой) теоретически возможна при определенных условиях. Чтобы украинцы могли воспользоваться этой функцией, нужно не только решение Минздрава, но и технические изменения в электронной системе здравоохранения Helsi.

Как рассказал в эфире телеканала OBOZREVATEL врач-инфекционист Виктор Петров, необходимо учитывать и тип обеих вакцин.

"Израиль, Венгрия, Словения, другие европейские страны продемонстрировали, что можно вакцинироваться, например, Pfizer или Moderna, или другими вакцинами, которые являются мРНК-овыми, чтобы приобрести хорошего иммунитета. Поэтому взаимозаменяемость возможна", - заметил медик.

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В то же время он отметил, что сейчас в Украине такая функция недоступна даже по чисто техническим причинам.

"Для того, чтобы это стало возможным в Украине, нам необходимо изменить опционал электронной системы здравоохранения Helsi", - отметил врач.

"В Украине доступны варианты выполнения прививки только однотипной вакциной. Сейчас врач не сможет вам внести другую вакцину, чем ту, которая была введена вам впервые, и сгенерировать вам сертификат. Поэтому есть чисто технический вопрос, который надо срочно решить, чтобы можно было сделать взаимозаменяемость вакцины", – пояснил Петров.

К тому же он призвал украинцев не обращать внимания на фейковые сообщения об опасности той или иной вакцины и делать прививки любым доступным вариантом, поскольку все они защищают от тяжелого протекания заболевания.

Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно

С начала вакцинальной кампании в Украине привито 2 млн 667 тыс. 521 человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы вакцины – 1 млн 431 тыс. 127 человек

Справка УНИАН. Кампания по вакцинации в Украине началась 24 февраля.

Сейчас прививку делают вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

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Автор: Виктория Гордиенко