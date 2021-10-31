Сегодня Украина перевела стрелки часов назад на один час.

Перевод часов на зимнее время может негативно повлиять на здоровье - возможно обострение хронических болезней.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" заявил врач-сомнолог Юрий Погорецкий.

При этом он пояснил, что поддерживает переход на зимнее время и отказ от перевода стрелок на летнее.

"Наш биоритм, украинский режим циркадных ритмов – это зимнее время. Это перевод часов может ухудшить состояние старых хронических запущенных заболеваний, в первую очередь – психоневрология", – предупредил врач.

Перевод часов на зимнее время в Украине

В Украине начали переводить часы в апреле 1981 года. А в годы независимости Кабинет министров расписал всю процедуру в своем майском постановлении №509 двадцатипятилетней давности.

Переход на зимнее время проводится в последнее воскресенье октября. Стрелки часов на час назад в нынешнем году перевели сегодня, 31 октября, в 4:00.

В Верховной Раде уже давно обсуждают возможность отменить перевода часов - весной даже голосовался соответствующий законопроект, однако он не набрал необходимого количества голосов. Парламент решил направить законопроект в Комитет ВР по вопросам экономического развития на доработку. За это решение проголосовали 226 депутатов.

Автор: Юрий Годован