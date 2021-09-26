Аспартам после воздействия определенной температуры теряет свои свойства, сообщила эксперт.

Синтетический сахарозаменитель аспартам (органическое химическое соединение) может стать опасным, если продукты, в которых он содержится, подвергнуть воздействию температуры свыше 100 градусе.

При такой температуре аспартам распадается и перестает быть подсластителем, публикует tsn.ua сведения врача семейной медицины Кристины Шевченко.

По ее словам, в этом веществе содержится фенилаланин, и его нельзя употреблять людям, которые страдают фенилкетонурией (наследственная болезнь, связанная с нарушением метаболизма аминокислот).

Читайте такжеСупрун дала несколько советов любителям сладкого, как не заболеть диабетомМедик отметила, что аспартам примерно в 180 раз слаще, чем сахар. Этот подсластитель используют в низкокалорийных продуктах и в лекарственных средствах. Его обозначают кодом E951.

Фенилаланином называют аминокислоту, которая входит в состав белков, пишет Википедия. Всего таких аминокислот 20.

Ранее ряд врачей говорили, что добавляемый сахар вреден для организма. Относительно сахарозаменителей мнения экспертов расходятся.

Уже бывшая и.о. главы Минздрава Украины Ульяна Супрун советовала вместо сахара, меда и сиропов есть фрукты.

Автор: Екатерина Присяжнюк