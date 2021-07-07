По мнению экспертов ВОЗ, это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года.

ВОЗ начала в Украине тренинги по вакцинации от коронавируса для преподавателей медицинских университетов. К вакцинации хотят привлечь волонтеров и студентов.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что привлечение волонтеров и студентов является стандартной процедурой и к этой практике прибегают в других странах, говорится на Facebook-странице ведомства.

По мнению экспертов ВОЗ, это позволит восполнить пробелы и удовлетворить ожидания правительства по охвату вакцинами целевых групп населения до конца 2021 года.

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Глава Минздрава Виктор Ляшко тоже считает, что украинские врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов. В этом случае у врачей будет больше времени для пациентов с другими заболеваниями.

"Украинская система здравоохранения задействована на полную мощность. Поэтому врачи нуждаются в помощи старших студентов-медиков и врачей-интернов, которые вместе с ними будут проводить прививки, по крайней мере, в крупных центрах вакцинации, чтобы у врачей было больше времени для выполнения своих основных функций, ведь другие болезни никуда не делись”, - отметил Виктор Ляшко.

Представитель ВОЗ в Украине Ярно Хабихт отметил, что пандемия серьезно ударила по системе здравоохранения в каждой стране. И через то, что основные ресурсы сейчас работают для противодействия пандемии, становится все меньше потенциала для других функций системы здравоохранения. Именно поэтому необходимо привлекать студентов-медиков, ведь это поможет снизить нагрузку на врачей и профессиональных медиков.

"Но волонтеры без специального медицинского образования могут выполнять только ограниченные функции. Поэтому в Украине мы привлекаем студентов-медиков. Мы учим, как делать прививку от COVID-19 в высококачественный и безопасный способ, чтобы уменьшить вероятность программных ошибок", – сказал Хабихт.

Он также подчеркнул, что в программе тренинга есть информация обо всех вакцинах, которые сейчас используются в Украине. В том числе и о тех, что могут поступить в страну в ближайшее время, к примеру Moderna mRNA-1273.

Темпы вакцинации в Украине

За минувшие сутки, 6 июля, в Украине провели 93 554 прививок против COVID-19. 36 023 людей получили первую дозу вакцины, а 57 531 – вторую.

От начала вакцинальной кампании в Украине от коронавируса против привито 2 136 563 людей, 955 607 из которых уже полностью иммунизированы.

Всего в стране проведено 3 092 168 прививок против COVID-19.

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Автор: Виктория Гордиенко