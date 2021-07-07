За прошедшие сутки в Украине было выявлено 610 новых случаев COVID-19 в частности заболели 40 детей и 20 медработников. Вчера с коронавирусной болезнью были госпитализированы 458 человек, 33 человека скончались, 1 тыс. 666 человек выздоровели.
Об этом сообщается в Telegram-канале Минздрава "Коронавирус_инфо".
Наибольшее количество подтвержденных случаев заболевание вчера была зарегистрирована в м. Киев (217), Киевской (49), Одесской (36), Львовской (32) и Донецкой (27) областях.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
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За все время пандемии в Украине на COVID-19 заболели 2 млн 238 тыс. 974 лица; 2 млн 174 тыс. 353 человека выздоровели, 52 тыс. 537 умерли.
Тестирование на коронавирус в Украине
Лаборатории сделали более 46 тысяч тестирований на коронавирус: методом ПЦР — 20 240, методом ИФА — 9 189. Также сделали 16 739 экспресс-тестов на антиген к вирусу. Всего в стране провели почти 11 миллионов ПЦР-тестов.
Вакцинация от коронавируса в Украине: что известно
Более 3 миллионов прививок от COVID-19 сделали в Украине!
93 554 человека привиты против COVID-19 за сутки 6 июля 2021 года. Одну дозу получили 36 023 человека, полностью иммунизированные - 57 531 человек.
В течение суток работали 535 мобильных бригад, 1 287 пунктов прививки и 27 центров вакцинации.
По состоянию на 6 июля 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 779 932 человека.
С начала вакцинальной кампании привито 2 136 563 человека, из них получили 1 дозу – 2 136 561 человек, полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 955 607 человек (из них двое человек получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 3 092 168 прививок.
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