Врачи и медработники помогают пациентам, которые вынуждены терпеть холод и отсутствие горячей воды.

В Херсоне областная больница уже неделю работает без газа, для операций врачам приходится греть воду в чайниках. Поставщик голубого топлива утверждает, что медицинское учреждение само виновато в отключении - якобы оно не передавало показания счетчика. Однако администрация больницы отрицает все объяснения и отмечает, что от таких действий страдают пациенты.

Об этом сообщает "24 канал".

В областной больнице Херсона примерно 20 отделений и немало пациентов. Без отопления и горячей воды там вынуждены лечиться более 500 человек. Врачи рассказали о сложностях из-за отсутствия газа. Так, для подготовки пациентов к операции им приходится греть воду чайниками.

Кроме этого, в неонатологическом отделении, где находятся женщины и их новорожденные дети, спасаются от холода грелками.

"Мы используем электроприборы, используем грелки для согревания. Ну, и теплее одеваемся. Это конечно не очень комфортно мамам. Сейчас в помещениях + 16-18 градусов в день. Ночью холоднее", сообщила изданию заведующая неонатологическим отделением София Сидорко.

Известно, что газ в больнице отключила компания "УкрГазРесурс". Предприятие направило работников, которые просто приехали в медицинское учреждение и запломбировали вводные узлы топлива.

Читайте такжеВ Украине уже 16 областям грозит "оранжевая" зона (видео)Компания-поставщик не видит никакого нарушения в отключении больницы от газа. Представители "УкрГазРесурса" ответили на информационный запрос журналистов и сообщили, что работники медицинского учреждения якобы не передавали показатели потребления газа, что является нарушением договора и основанием для отключения.

Однако в больнице говорят, что показания передавались. Теперь медицинское учреждение ищет нового поставщика, уже объявлен тендер. Но быстро восстановить отопление в больнице не получится - процедура может занять месяц. Все это время врачам придется и дальше греть чайниками воду и спасать пациентов от холода.

Против поставщика уже открыли уголовное дело. Администрация больницы обращалась в СБУ и полицию, правоохранители увидели в действиях компании, которая оставила медицинское учреждение без газа, самоуправство.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Волыни больница спасается от холода с помощью дров.

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Автор: Полина Кузенко