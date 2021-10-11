Наличие собственной котельной и переход на энергосберегающие технологии позволяет больнице самой регулировать собственный комфорт и не зависеть от города или окружающих сел.

В Украине еще не начался отопительный сезон, а поэтому большинство больниц еще не получают тепло. Однако госпиталь на Волыни начали обогревать еще 3 недели назад. Там лежат больные коронавирусом.

Как говорится в сюжете 24 канала, еще три года назад медучреждение отказалось от использования газа и начало отапливать дровами.

Больницу обогревают 2 котлами: один – для воды, другой дает тепло. Если на улице теплее и палаты хорошо нагревает солнце, подачу тепла прекращают и возобновляют на вечер.

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Кочегар Вадим Гордийчук заверил, что госпиталь сжигает за 8 дней 22 куба.

"В твердотопливном котле жжем только днем, когда греем воду", – подчеркнул он.

Пациентка госпиталя Людмила Приступа рассказала журналистам о теплых помещениях больницы.

"Батареи днем я не пробую, а ночью они теплые. Тепло. Мы не замерзаем", – заверила женщина.

Медучреждение не зависит от колебания цены на газ и таким образом ощутимо экономит. Кроме того, на Волыни проще купить сырье из отходов деревообработки. По словам заведующего хозяйством больницы Александра Герасимчука, в помещении и палатах контролируют температурный режим ежедневно – утром и вечером.

"Подаем данные в управление. Тогда решаем, какую подавать температуру, чтобы она была комфортна для пациентов", – рассказал Герасимчук.

Сейчас больничная котельная работает на минимальном режиме. За сутки здесь сжигают до 3 кубов щепы. Бревна будут использовать, когда наступят сильные морозы.

Наличие собственной котельной и переход на энергосберегающие технологии позволяет больнице самой регулировать собственный комфорт и не зависеть от города или окружающих сел. Тепло в палатах важно не только для комфорта медиков и пациентов. С начала пандемии корпус Волынской областной клинической больницы перепрофилировали под госпиталь с больными на коронавирус. На сегодня на лечении в медучреждении есть 1,5 сотни пациентов, некоторые из которых под высокими потоками кислорода. Холод в палатах может лишь ухудшить состояние больных пациентов.

Исполняющий обязанности директора больницы Александр Дударь отметил, что в помещении есть инфекционный корпус. Там находятся пациенты с температурой и ознобом – симптомом, который заключается в возникновении ощущения холода.

"В начале сентября были холодные дни, когда температура достигала 6 – 7 градусов ночью. Именно поэтому решили включить быстрее отопление. Температурный режим в корпусе в Боголюбах - 18 - 20 градусов", - подчеркнул Дударь.

Как писал УНИАН, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля на данный момент готовность к отопительному сезону более 90% по всей стране, а некоторые города готовы практически на 100%.

"Отопление местные власти включат, как только среднесуточная температура упадет ниже 8 градусов и будет держаться так не менее трех дней", - сказал он.

Также премьер добавил, что Украина накопила 18,8 млрд кубометров газа и имеет достаточно средств на закупку голубого топлива для устойчивого прохождения зимы.

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Автор: Виктория Гордиенко