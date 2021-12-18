У мужчины началось постепенное отмирание частиц почек и селезенки.

У жителя Львовщины обнаружили уникальный случай хирургического осложнения коронавирусной инфекции. Медики говорят, что таких случаев - единицы в медицинской практике.

Об этом сообщают в Первом территориальном медицинском объединении Львова.

68-летний Владимир почти вылечился от коронавируса, однако его продолжали беспокоить острые боли в животе. Компьютерная томография обнаружила, что у мужчины началось постепенное отмирание частиц почек и селезенки.

Такое осложнение в мире называют мультифокальным тромбозом почечных и селезеночных артерий.

Читайте такжеУкраинцы начали получать бустерные дозы вакцины против коронавирус"COVID-19 оказывает специфическое воздействие на организм. Он разрушает эндотелий - внутреннюю выстилку кровеносных сосудов. Так, из-за сгущения крови образуются тромбы. Они же блокируют кровоснабжение в органы, приводя к постепенному прекращению их функций", - поясняют

Жителю Стрыя повезло - ему удалось ограничиться лишь медикаментозным лечением.

Врачи смогли приостановить развитие осложнения, мужчину уже выписали из больницы. Специалисты продолжат наблюдать за его состоянием.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации узнавайте на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

Ранее сообщалось, что во Львове от осложнений коронавируса умерла 23-летняя роженица из Николаева.

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Автор: Людмила Жерновская