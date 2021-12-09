У женщины была тяжелая пневмония. Медики боролись за ее жизнь почти две недели.

Во Львовском центре легочного здоровья от осложнений COVID-19 умерла 23-летняя роженица из города Николаев (Львовская область).

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил генеральный директор медучреждения Любомир Рак.

"К сожалению, произошла такая трагедия в среду, 8 декабря. Женщину к нам госпитализировали около двух недель назад, мы делали все возможное, однако спасти ее не удалось", - рассказал медик.

Читайте такжеРебенка не спасли: в Ривненской области от коронавируса умерла 20-летняя беременная девушкаПо его словам, у пациентки были осложнения после перенесенной коронавирусной инфекции – тяжелая пневмония.

"Женщина не была вакцинирована. В областном перинатальном центре она родила ребенка", - отметил Рак.

Жив ли ребенок, пока выяснить не удалось.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Черновицкой области от COVID-19 умерла беременная врач также от коронавируса умерла еще одна женщина из Харькова.

Записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Мирослава Бзикадзе