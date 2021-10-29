Врач указал, что ситуация может ухудшиться из-за похолодания.

Коронавирус в Украине продолжает набирать обороты и стоит ожидать большой скачок заболеваемости, как только резко похолодает. В Украине будут хоронить от 200 до 500 человек в день уже в ближайшие месяцы.

Об этом заявил известный украинский врач Евгений Комаровский в интервью Украинской правде.

По его словам, ситуация может улучшиться после новогодних каникул, а следующие волны не будут такими тяжелыми, потому что будет больше привитых и переболевших людей.

Читайте такжеКомаровский предложил платить пенсионерам за вакцинацию и озвучил печальный вывод"Но последствия всего этого мы будем чувствовать очень долго – все, что за это время медицина не долечила, не дооперировала, прозевала, все, что накопилось за эти годы. Валом повалят два года нелеченая онкология, неоперированные язвы, куча запущенных депрессий, панических расстройств, куча детей с тяжелейшим ожирением, сахарные диабеты второго типа, нервные стрессы – это все на фоне обвала психиатрической помощи. К этому надо готовиться уже сейчас. Уже сейчас каждому семейному врачу надо давать протоколы лечения депрессий и синдрома панических расстройств", - объяснил Комаровский.

При этом он указал, что для решения таких стратегических задач и должны собирать СНБО, потому что главное - дети, старики, люди с инвалидностью и медицина.

Как ранее сообщал УНИАН, вопрос о вакцинации от коронавируса стоит в Украине очень остро и даже звучат идеи о принуждении к прививкам. Известный украинский врач Евгений Комаровский высказался относительно принудительной вакцинации.

Автор: Анастасия Горбачева