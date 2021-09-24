Новую роговицу получил 69-летний житель Ивано-Франковска.

В Львове впервые за последние 20 лет провели трансплантацию роговицы глаза.

Об этом сообщается на странице клинической больницы скорой медицинской помощи города Львова в Facebook.

"Впервые за последние 20 лет в Больнице скорой помощи проведена посмертная трансплантация роговицы глаза. И это шестая пересадка органа от единственного донора, который уже подарил новую жизнь пятерым пациентам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новую роговицу получил 69-летний житель Ивано-Франковска.

"После прооперированной катаракты три месяца назад у него проявилась буллезная кератопатия – его роговица начала мутнеть, и он уже не мог видеть на один глаз. Вернуть зрение смогла трансплантация", - рассказали в медучреждении.

Трансплантацию провел руководитель Львовского городского медицинского центра "Микрохирургия глаза" профессор Игорь Новицкий, ему ассистировал заведующий областного офтальмологического центра Марьян Сарахман.

Согласно сообщению, операция прошла успешно. Она длилась около одного часа.

Как сообщал УНИАН, на днях в Украине впервые пересадили сердце ребенку, а также провели первую трансплантацию легких. Мальчик уже рассказал как он себя чувствует после операции.

Кроме того, трансплантированы две почки и печень. Донором стал 54-летний мужчина, скончавшийся в результате инсульта. Операции провели в Клинической Больнице скорой медицинской помощи города Львова.

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Автор: Светлана Макринская