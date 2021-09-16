Операцию провели 18-летней Элине Торопенко из Монастырища, донором стал 19-летний юноша из Германии.

В Украине впервые трансплантировали костный мозг взрослому от неродственного донора.

Об этом на странице в Facebook сообщила журналист, основательница ОО "Всеукраинская платформа донорства iDonor" Ирина Заславец.

Операцию провели врачи Черкасского областного онкологического диспансера совместно с коллегами из Охматдета еще 19 августа, а сегодня девушку впервые вывели из закрытого бокса.

В сентябре 2019 года Элина заболела раком крови, который осложнялся мутацией генов.

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"После курсов химиотерапии в Охматдете рак отступил – ремиссия, но мутация сохранялась. Эля получала поддерживающую терапию, а в мае этого года врачи ошарашили – рецидив. Единственный шанс на жизнь - трансплантация костного мозга. Доноров среди семьи нет. Ранее, чтобы выжить, Эля должна была поехать за границу за бешеные деньги - 110 тыс. долл. - либо собраны благотворителями, либо выделены государством. Кроме денег нужно было время и возможность полететь в Турцию. Состояние девочки этого не позволяло. И наши врачи сказали: мы спасем ее в Украине", - написала Заславец.

По ее словам, благодаря Украинскому реестру доноров костного мозга во Всемирном реестре удалось найти полностью совместимого с девушкой донора.

"Это был 19-летний парень из Германии, который согласился поделиться частичкой себя... Трансплантация костного мозга Эли прошла полностью за государственный счет. Согласно тарифу – 2 484 470 грн. И вот прошел почти месяц и Элю выписывают! Донорский костный мозг прижился, болезнь укротили", - написала она.

В свою очередь главный врач Черкасского областного онкологического диспансера Виктор Парамонов во время брифинга сообщил, что Элину планируют выписать из больницы уже завтра.

"Я сегодня пришел как бы за новорожденным ребенком. Операция прошла успешно. Все прижилось. Завтра выписываем, но еще 180 суток будет очень активного наблюдения. Элина с 2019 года была на сплошной химиотерапии, а сегодня она первый в Украине взрослый человек, которому сделали трансплантацию костного мозга от неродственного донора", - сказал он.

После того как Элина впервые вышла из закрытого бокса, она сказала:

"Быть первой – очень большая честь для меня. Спасибо, что спасли мне жизнь. Я очень благодарна своему донору. Я очень люблю врачей, медсестер, санитарок. Я очень рада, что это произошло на территории моей страны. Более всего, я хотела обнять маму".

Элина также рассказала, что после всего пережитого мечтает стать кондитером.

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Автор: Наталья Хаджи