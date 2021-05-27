Женщину хотят перевезти с помощью спецтранспорта.

На реанимобиле из Беларуси в Украину планируют доставить украинку Анну Курилову, которой в Минске недавно сделали трансплантацию.

Об этом идёт речь в сюжете ТСН.

Накануне женщина опубликовала сообщение в соцсети и написала, что из-за закрытого неба не может вернуться в Украину.

Дорога на автобусе или перелет с пересадкой из-за состояния здоровья ей опасны. Поэтому посольство Беларуси вместе с украинской стороной договариваются о том, чтобы перевезти женщину с помощью спецтранспорта.

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342 украинца находятся в очереди на трансплантацию.

Деньги за них Украина уже заплатила, поэтому вызвать их на операцию могут в любой момент.

Прекращение авиасообщения Украины с Беларусью

Украина с 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью. Также украинским авиакомпаниям и самолетам запрещено выполнять полеты в воздушном пространстве Республики Беларусь.

23 мая в аэропорту "Минск" экстренно приземлился самолет компании Ryanair, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс. Причиной экстренной посадки стал сигнал о заминировании. Самолет проверили, бомбу не нашли, а всех пассажиров отправили на повторный осмотр.

После посадки власти страны задержали основателя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который находился на борту самолета.

Сразу же появилась информация о том, что Лукашенко на перехват лайнера Ryanair с экс-главным редактором NEXTA на борту выслал истребитель Миг-29. В тот же день Минобороны Беларуси подтвердило перехват лайнера с помощью истребителя.

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Автор: Людмила Жерновская