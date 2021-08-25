Сейчас Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова в лидерах украинской трансплантации. С начала 2021 года там пересажено 32 органа.

К 30-летию Независимости Украины в Клинической больнице скорой медицинской помощи Львова открывают первый в Украине центр трансплантологии.

По словам врачей, это еще один важный шаг на пути Украины к трансплантационной независимости, говорится в сообщении на сайте Львовского городского совета.

"Центр трансплантологии с операционными и реанимацией внутри станет местом, где количество спасенных благодаря трансплантации жизней будет измеряться сотнями", - отмечается в сообщении.

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Сейчас Клиническая больница скорой медицинской помощи Львова в лидерах украинской трансплантации. С начала 2021 года там пересажено 32 органа, а всего выполнено уже 54 трансплантации.

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Автор: Ирина Погорелая