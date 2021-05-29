Первыми будут вакцинировать людей, которым исполнилось уже 60 лет.

На "Арене Львов" в субботу, 29 мая, открыли первый центр вакцинации от коронавируса.

Как сообщил в Facebook заместитель городского головы по развитию в ЛГС Андрей Москаленко, будет работать центр с 10.00 до 19.00 сегодня и завтра. Прививки будут делать 4 бригады посменно.

За сутки хотят вакцинировать более тысячи львовян, которые записались на прививки через приложение "Дія".

Первыми будут вакцинировать людей, которым исполнилось уже 60 лет. По предварительным данным, на вакцинацию записались более 23 тысяч человек.

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Сообщается, что в пункт вакцинации на "Арене Львов" можно доехать бесплатно. Как сообщили в пресс-службе Львовской ОГА, чтобы обеспечить удобный проезд с площади Петрушевича в определенные часы будет отправляться автобус. Он также будет ездить и в обратном направлении.

График движения:

выезд с площади Петрушевича: 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00

выезд с "Арены Львов": 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00

Новосозданный центр будет иметь все оборудование для проведения таких прививок. За соблюдением всех установленных мер по предотвращению распространения COVID-19 будут следить волонтеры.

Напомним, сегодня в Киеве в Международном выставочном центре на Броварском проспекте открылся крупный Центр вакцинации от COVID-19. Он обустроен по стандартам ВОЗ, рассчитан на размещение 20 бригад медиков, которые могут прививать от 2 до 3 тыс. человек в сутки.

Коронавирус во Львове: что известно

На утро 29 мая на Львовщине зарегистрировали 231 новый случай инфицирования коронавирусом, из них во Львове - 84. За сутки выздоровели 761 человек, 1 – умер.

С начала пандемии коронавирус диагностировали у 135 811 жителей Львовщины, из них в Львове – 66123. 129 045 человек выздоровел, 3554, – умерли.

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Автор: Виктория Гордиенко