Вакцинация граждан в Украине началась 24 февраля.

В Киеве открылся центр массовой вакцинации на базе Международного выставочного центра.

Как сообщает корреспондент УНИАН, утром 29 мая привили первого человека, который ранее записался в электронной очереди "Дія".

Гражданам вводят инъекции препаратом CoronaVac.

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В Украине сегодня, 29 мая, таких центров откроют три – в Киеве, Львове и Одессе.

В пилотных центрах будут прививать граждан, записавшихся в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт "Дія" или через контакт-центр Минздрава.

Предварительно граждан приглашают телефонным звонком. Прежде всего о свободных дозах будут сообщать пожилым людям.

Таким образом, государство хочет отработать алгоритм массовой вакцинации в больших помещениях. Когда Украина получит больше вакцин, такие центры будут создавать и в других крупных городах.

Вакцинация в Украине началась 24 февраля.

Прививки гражданам делают вакцинами CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute), CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech, вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech и вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Эксперты считают, что именно быстрая вакцинация в мире позволит предотвратить появление новых опасных штаммов, которые будут неуязвимы к уже разработанным препаратам.

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Авторы: Яна Ставская, Инна Андалицкая