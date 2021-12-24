Больше всего новых случаев инфицирования в Киеве, Донецкой и Киевской областях.

За минувшие сутки, 23 декабря, коронавирус в Украине обнаружили у 6647 человек. Среди них 519 детей и 107 медработников. Также зафиксировано 248 летальных случаев, 14 874 пациента выздоровели, госпитализировали 1 646 человек.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава по состоянию на утро пятницы, 24 декабря.

Ситуация с коронавирусом в Украине стабилизируется. Количество выздоровевших за сутки более месяца превышает число новых случаев заражения.

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Больше всего новых случаев за вчера зафиксировали в Киеве (1234), Донецкой (593), Киевской (378) областях.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

В целом за все время пандемии в Украине заболело 3 637 038 человек, из них 3 408 294 выздоровели, умерли — 94 432.

Как сообщал УНИАН, глава Минздрава Виктор Ляшко анонсировал ослабление карантинных ограничений в шести областях 21 декабря. "Красный" уровень эпидемиологической опасности продолжает действовать в Волынской и Закарпатской областях.

Тест на коронавирус в Украине

За сутки в Украине провели всего 62971 тест на коронавирус. В частности, методом ПЦР - 28013, методом ИФА - 5889, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 - 29069.

За все время пандемии в Украине проведено 16626864 ПЦР-тестов.

Вакцинация против коронавируса в Украине

За минувшие сутки 23 декабря в Украине против COVID-19 вакцинировано 113 тыс. 882 человека. В частности, первую дозу получило 36 тыс. 546 человек, полностью иммунизированные – 76 тыс. 543 человека, дополнительную дозу получили 793 человека.

Итак, по состоянию на сегодня уже 46,8% взрослого населения Украины получили по крайней мере одну прививку против COVID-19. 42,8% взрослого населения Украины прошли полный курс вакцинации против коронавирусной болезни. При этом согласно рекомендациям ВОЗ показатель привитых людей в мире до конца года должен составлять 40%, отметили в министерстве.

От начала вакцинальной кампании привито 14 млн 537 тыс. 066 человек, из них получили первую дозу – 14 млн 537 064 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы – 13 млн 296 тыс. 090 людей, получили дополнительную дозу – 1 тыс. 389 человек. Всего проведено 27 млн 834 тыс. 543 прививки.

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