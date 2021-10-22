Один водитель маршрутки получил штраф за нарушение правил, теперь ему придется заплатить 17 тысяч гривень.

В Львове за несоблюдение карантинных ограничений закрыли 4 магазина. Кроме этого, предупреждение выдали 4 рынкам, которые могут закрыть из-за нарушений.

Как сообщает пресс-служба Львовского горсовета, об этом по итогам городской комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС заявил первый заместитель главы Львова Андрей Москаленко.

"Сегодня на городской комиссии ТЭБ и ЧС рассмотрели обращения Госпродпотребслужбы и результаты работы мониторинговых групп. В результате фиксации нарушений – отсутствия вакцинации, нарушения карантинных требований и несоблюдения масочного режима, было принято решение о закрытии 4 магазинов... Чтобы эти заведения возобновили свою хозяйственную деятельность, необходимо получить обращение от них об исправлении ситуации, и тогда комиссия рассмотрит это решение повторно. Чтобы исправить ситуацию, заведение может потратить час времени, а может и неделю – это зависит не от городской комиссии, а от самого заведения", - отметил он.

По его словам, также комиссия поддержала предупреждения о несоблюдении карантинных требований четырем рынкам.

"Им предоставляется предупреждение, а при условии фиксации еще одного предупреждения, на комиссию будет выноситься решение о приостановлении хозяйственной деятельности на этих рынках до момента исправления замечаний", - добавил Москаленко.

Читайте такжеКонвейер для трупов: врач рассказал в деталях об "аде" ковидных реанимаций в УкраинеКроме того, по информации чиновника, на этой неделе был наложен штраф в размере 17 тыс. грн на водителя 51-го маршрута из-за несоблюдения карантинных ограничений.

Как сообщал УНИАН, с 18 октября во Львове существенно усилили карантин для работников сферы обслуживания – они должны быть вакцинированы или раз в три дня делать тест на коронавирус.

За последние сутки во Львовской области зарегистрировано 1647 подтвержденных случаев COVID-19. Сейчас регион находится в "оранжевой" зоне эпидопастности распространения коронавируса.

Недавно стало известно, что во Львове устроили массовые рейды пассажирских автобусов, а Ляшко назвал причины высокой смертности во львовской больнице скорой медицинской помощи.

Отметим, записаться на вакцинацию уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра МОЗ 0 800 60 2019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.

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Автор: Светлана Макринская