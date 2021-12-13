Ребенок проглотил лампочку во время украшения елки.

Во Львове из бронхов 4-летнего мальчика врачи достали светодиодную лампочку с гирлянды.

Об этом сообщается на странице Львовской областной детской больницы "Охматдет" в Facebook.

Отмечается, что во время украшения елки ребенок проглотил лампочку, начал кашлять и задыхаться. Родители сразу вызвали скорую помощь, которая доставила мальчика в больницу. Дежурные врачи сделали рентген и увидели инородное тело в дыхательных путях. Доставали его с помощью бронхоскопии, то есть без всякого разреза.

"Острыми, направленными в разные стороны усиками лампочка "смотрела" на меня. Усы во время дыхания травмировали слизистую оболочку в области бифуркации трахеи, там уже образовались мелкие кровоизлияния. Я захватил усики щипцами и завел их в тубус бронхоскопа, чтобы во время удаления не травмировать ими бронхи и трахею. Вместе с тубусом достал лампочку из бронха ребенка", - рассказал торакальный хирург Александр Колодий.

По информации медиков, мальчик уже находится дома.

Как сообщал УНИАН, ранее в городе Черноморске Одесской области ребенок проглотил 4 магнита. А на Житомирщине мальчик угостил одноклассников средством для труб.

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Автор: Светлана Макринская